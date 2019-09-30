Париж, 30 сентября 2019, 12:28 — REGNUM Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
Литургическая служба по скончавшемуся экс-президенту Франции началась в Париже сегодня утром, 30 сентября, в Доме инвалидов, в соборе Святого Людовика, где находится гробница Наполеона I.
Как сообщало ИА REGNUM, Жак Ширак скончался 26 сентября. На церемонию прощания ожидается приезд глав государств 80 стран.
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