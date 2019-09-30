Пекин, , 16:42 — REGNUM Россия и Китай будут стараться совместно отстаивать международный порядок. Об этом сказал 30 сентября официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан на брифинге.

Дипломат заявил, что два соседних государства будут «стараться воплотить в жизнь достигнутые лидерами двух стран договоренности, отстаивать мультилатерализм и международный порядок, а также развивать наши двусторонние отношения». Он также отметил, что это соответствует интересам обеих стран.

Стоит отметить, что 1 октября КНР отмечает 70-летние своего основания. Республика была провозглашена в 1949 году. На следующий день, 2 октября, СССР стал первой страной, заключившей дипломатические отношения с новым государством. В связи с этим сразу за празднованием годовщины КНР пройдут торжественные мероприятия, посвященные 70-летию российско-китайских отношений.