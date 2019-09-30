Нью-Йорк, США, , 12:21 — REGNUM Правительство Индонезии обвинило Вануату в стремлении поддержать сепаратистское движение в Папуа, сообщает Antara.

«Вануату хочет показать миру, что они поддерживают проблему прав человека, но реальный мотив заключается в том, что страна поддерживает сепаратистскую повестку дня в провинции Западное Папуа», — заявил индонезийский дипломат Райянул Сангаджи на заседании в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

По его словам, провокационный шаг Вануату ясно показывает, что сепаратистские действия в Папуа уже не являются локальными, поскольку они поддерживаются другим государством. Поддержка Вануату лишь усиливает конфликт в Папуа.

«Вануату не осознает, что эти действия дают пустую надежду, даже вызывают конфликт. Это очень безответственный шаг», — заявил индонезийский дипломат.

Напомним, премьер-министр Вануату Шарлот Салваи Табимасмас в своем выступлении перед 193 государствами-членами ООН заявил, что в Папуа произошли нарушения прав человека. Политик потребовал от правительства Индонезии прислушаться к пожеланиям народа Папуа, в том числе к его желанию определить свою собственную судьбу. В своей речи на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Вануату потребовало не только от правительства Индонезии, но и от Организации Объединенных Наций и Высшей комиссии по правам человека незамедлительно принять меры в отношении предполагаемых нарушений прав человека в Папуа.

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