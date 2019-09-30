Москва, , 12:20 — REGNUM В октябре в Москве пройдет встреча представителей России, США, Китая и Пакистана по Афганистану. Об этом 30 сентября заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.

«Мы сейчас работаем над этим, точной даты нет. Это (встреча) произойдет в октябре», — цитирует ТАСС Кабулова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кабулов принял в Москве делегатов движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). На встрече спецпредставитель президента РФ по Афганистану подчеркнул необходимость восстановления переговорного процесса между США и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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