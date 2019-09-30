Киев, , 12:27 — REGNUM Восстановление инфраструктуры прифронтовых районов Донбасса обойдётся Украине более чем в два годовых государственных бюджета, заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий 29 сентября в интервью «Радио Свобода».

«Это большие деньги. Это точно не могут поднять один или два государственных бюджета», — рассказал он.

Как передавало ИА REGNUM, Украина начала войну в Донбассе в 2014 году после государственного переворота в Киеве. По официальным данным, жертвами конфликта стали более 13 тыс. человек.

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