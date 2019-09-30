Сочи, Краснодарский край, , 12:15 — REGNUM Ослабление гегемонии США привело не столько к становлению нового, более справедливого и устойчивого многополярного мира, сколько к росту международной неопределённости, протекционизму и краткосрочным тактическим международным союзам. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 30 сентября заявил директор программы стратегических исследований Фонда политических, экономических и социальных исследований Хасан Басри Ялчын на XVI заседание клуба «Валдай» в Сочи.

«По определению, вы должны видеть несколько сверхдержав, и у этих сверхдержав должно быть достаточно полномочий власти. Если посмотрите на Россию — да, политически влиятельная держава, но экономически? Дискуссионно. Китай — большая держава, но с политической точки зрения, точки зрения безопасности всё не так однозначно», — заявил Ялчын.

В действительности та многополярность, которая существует в настоящее время, способствует не столько стабилизации международной ситуации, сколько, наоборот, её хрупкости, считает он.

Хорошим примером служат отношения Турции и США по вопросу Сирии: ранее Анкару считали верным партнёром США, однако на практике следовать за Вашингтоном по всем вопросам оказалось невозможно.

«Этому многополярному миру присуща бессвязность. Турция приняла решение присоединяться к каким-то краткосрочным, тактическим альянсам. Если вы посмотрите, что происходит в Ираке и Сирии с турецкой точки зрения, вы видите: в одном городе Ирака Турция выступает союзником Ирана, а в других частях Ирака Турция поддерживает партии курдов. В каких-то городах Сирии Турция выступает союзником России, а по другим городам Сирии Турция ведёт переговоры с США», — указал Ялчын.

«Таким образом образуется новая многополярная система, которая схожа с ситуацией до Второй мировой войны — подъём протекционизма, упадок либерализма. Я уверен, что политический ландшафт сейчас такой, и он не внушает никакого оптимизма», — добавил он.