Киев, , 12:14 — REGNUM Заявление о причастности России к скандалу вокруг телефонной беседы президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа и публикации этого разговора является «конспирологическим заговором». Об этом заявил помощник Зеленского Андрей Ермак украинскому телеканалу «1 + 1».

Ермак признался, что затрудняется дать комментарий о таком заявлении, так как считает предположение о «руке России» конспирологическим заговором. Он отметил также, что после визита в США команда украинского лидера задумалась «над многими вещами».

Как сообщало ИА REGNUM, содержание разговора Трампа и Зеленского, в котором глава США якобы оказывал давление на украинского коллегу, было раскрыто Белым домом. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что в скандале прослеживается «рука России», хотя никаких доказательств этому не привела. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал слова Пелоси проявлением паранойи.

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