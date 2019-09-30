Ереван, , 12:14 — REGNUM Премьер-министр Никол Пашинян, сегодня, 30 сентября, посетил посольство Франции в Армении. Премьер-министр от имени правительства Армении и от себя лично выразил соболезнования послу Франции в Армении Джонатану Лакоту, персоналу посольства и дружественному народу Франции в связи с кончиной бывшего президента Франции Жака Ширака.

Никол Пашинян сделал запись в книге соболезнований, открывшейся в посольстве Франции.

Жан Ширак умер 26 сентября в возрасте 86 лет. Он был президентом Франции с 1995-го по 2007 год. Церемония прощания с Шираком пройдет в Париже 30 сентября. После церковной службы президент Франции Эмманюэль Макрон примет в Елисейском дворце глав государств, которые приехали почтить память бывшего главы государства.

Армению на церемонии прощания будет представлять глава МИД Армении Зограб Мнацаканян.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования президенту Франции Эммануэлю Макрону в связи с кончиной бывшего главы государства Жака Ширака.

С большой грустью и болью узнал о кончине экс-президента Франции Жака Ширака. Франция потеряла крупного государственного мужа. Посвятив всю свою жизнь Франции и олицетворяя величие Франции, он еще выше поднял авторитет Франции перед международным сообществом, совмещая преданное служение родине с шагами, направленные на защиту прав и самовластия других народов», — отмечается в послании.

Премьер отметил, что армянский народ не забудет искреннюю дружбу президента Ширака, его решительный вклад в вопросе признания Геноцида армян силой закона и его посреднической вовлеченности в деле мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

«Армянский народ благодарен Шираку также за усилия по сохранению армянского культурного наследия, в том числе, за его личное внимание к культурным памятникам исторической столицы Армении — города Ани», — говорится в соболезновании Пашиняна.

По словам главы правительства, президент Ширак был один из символов взлета армяно-французских межгосударственных отношений.

«Мы с большой теплотой вспоминаем его государственный визит в Армению, открытие в Ереване площади Франции при его участии, а также беспрецедентное празднование Года Франции в Армении», — отмечается в телеграмме премьера.

Пашинян выразил свои глубокие соболезнования дружественному народу Франции, французскому государству, а также членам семьи и друзьям Ширака.

«Армянский народ разделяет скорбь в связи с кончиной выдающегося государственного деятеля и великого человека», — добавил он.