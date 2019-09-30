Канберра, , 16:30 — REGNUM Органам прокуратуры Австралии необходимо получение разрешения от правительства в случаях, когда возникает необходимость предъявить обвинения сотрудникам местных СМИ, заявил в понедельник, 30 сентября, в Канберре генеральный прокурор Австралии Кристиан Портер. Об этом сообщает агентство Reuters.

В июне сотрудники австралийской полиции провели обыски в главном офисе финансируемой правительством австралийской радиовещательной корпорации ABC в Сиднее и в доме редактора агентства News Corp по подозрению в незаконном получении сведений, составляющих государственную тайну.

Действия сотрудников полиции, включая экспертизу около 9 000 компьютерных файлов в ABC и выкапывание «грязного белья» News Corp, вызвали критику СМИ всего мира.

Портер заявил, что он довел до сведения прокуратуры, что санкции генерального прокурора необходимы при любом судебном преследовании.

» Это позволит наиболее тщательно и осторожно рассмотреть вопрос о том, как обвинение в серьезном преступлении должно соотноситься с заявленной свободой прессы», — сказал Портер.

Согласно австралийскому законодательству, прокуроры могут выдвигать обвинения, если Содружество государственного обвинения (CDPP) считает, что у них есть достаточно оснований к этому, и обвинение отвечает общественным интересам.

ABC заявила, что обыск, произведенный полицейскими в ее офисе, был связан с делом 2017 года по обвинению сотрудников в должностном преступлении в Афганистане; News Corp заявила, что подозрения относительно сотрудника агентства касались его статьи о планах правительства отслеживать электронную почту австралийцев, текстовые сообщения и банковские счета.

Австралия не имеет никаких гарантий свободы слова в своей конституции. Когда правительство усилило законы о борьбе со шпионажем в 2018 году, оно добавило положение о защите осведомителей