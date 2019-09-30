Москва, , 12:00 — REGNUM Реакция Секретариата Организации Объединенных Наций на невыдачу виз США членам российской делегации должна быть более внятной, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».

«Реакция Секретариата ООН, на мой взгляд, могла бы быть более внятной на произошедшее», — сказал он.

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Как сообщало ИА REGNUM, десять членов российской делегации, включая дипломатов и членов Совета Федерации, не смогли отправиться на сессию Генеральной Ассамблеи ООН из-за отказа в американских визах.

В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не оставит без ответа невыдачу властями США виз российским делегатам сессии Генассамблеи.

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