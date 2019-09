Киев, , 11:56 — REGNUM Политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко советует партии «Слуга народа» выдвинуть в мэры Киева актеры Евгения Кошевого вместо скучного депутата от фракции «Слуга народа» Александра Ткаченко. Об этом 29 сентября Фесенко написал на своей странице в Фейсбуке.

Евгений Кошевой zelenskiy.site

«Главный политический тренд 2019 года — show must go on! В соответствие с этим принципом должны пройти и выборы мэра Киева. Если они, конечно, состоятся 8 декабря. Говорят, что «Голос» хочет выдвинуть Сергея Притулу. От ОПЗЖ очень хочет Рабинович. Ну, тогда от «Квартала» обязательно должен быть «Лысый», то есть Евгений Кошевой. Ткаченко — это скучно и пресно», — считает Фесенко.

При этом он не исключает, что украинский бизнесмен Игорь Коломойский может выдвинуть в мэры Киева депутата Верховной рады от «Слуги народа» Александра Дубинского. Политолог также считает, что экс-депутат Надежда Савченко и депутат от фракции ОПЗЖ Илья Кива не имеют шансов выиграть выборы в Киеве, поскольку являются «актерами второго плана и осетриной второй свежести».

«Для настоящего шоу от Коломойского должен быть Дубинский. Вот тогда будет ярко и остро», — добавил Фесенко.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре в Верховной раде зарегистрировали проект закона «О столице Украины — городе-герое Киеве». Документ предусматривает проведение в декабре 2019 года в Киеве внеочередных местных выборов, разделение должностей мэра Киева и главы Киевской городской государственной администрации. При этом Киеву хотят вернуть райсоветы.