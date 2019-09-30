Сочи, Краснодарский край, , 11:56 — REGNUM Миропорядок, основанный растущей силе азиатских государств, может оказаться гораздо более стабильной системой, чем прежние. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 30 сентября заявил профессор Университета Кэйо Юити Хосоя на XVI заседание клуба «Валдай» в Сочи.

«Азия была стабильным регионом мира после 1979 года. Нам не хочется выбирать ту или иную сторону. Это то, что стало типично для Азии — азиатская стабильность основана на этом смешении (идей и подходов). Мы избегаем войн за счёт смешивания разных элементов», — заявил Хосоя.

Важным конкурентным преимуществом России является то, что она избегает конфликтов и не стремится к войне — и в этом смысле служит хорошим образцом для подражания для многих других стран.

Схожей политики намерена и придерживаться Япония, занимая промежуточное положение между различными центрами силами, указал он.

«Мы считаем, что чем богаче Китай, тем лучше для Японии. Мы не хотим делать выбор», — добавил он.