Сеул, , 11:57 — REGNUM Власти Южной Кореи приостановили оказание продовольственной помощи КНДР через Всемирную продовольственную программу (ВПП) из-за отсутствия ответа со стороны Севера. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Известно, что в июле текущего года Пхеньян отказался от помощи со стороны Юга в связи с проведением корейско-американских военных учений.

Позднее представители ВПП направили северокорейским властям запрос относительно продовольственной помощи Южной Кореи, однако ответ так и не был получен. В связи с этим отправка 50 тыс. тонн риса приостановлена.

По словам представителей министерства Объединения, Сеул намерен продолжить переговоры с представители ВПП по данному вопросу.

Отметим, что власти Южной Кореи выделили на транспортировку, распределение и мониторинг гуманитарного груза в КНДР $11 774 899.