Сеул, 30 сентября 2019, 11:57 — REGNUM Власти Южной Кореи приостановили оказание продовольственной помощи КНДР через Всемирную продовольственную программу (ВПП) из-за отсутствия ответа со стороны Севера. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.
Известно, что в июле текущего года Пхеньян отказался от помощи со стороны Юга в связи с проведением корейско-американских военных учений.
Позднее представители ВПП направили северокорейским властям запрос относительно продовольственной помощи Южной Кореи, однако ответ так и не был получен. В связи с этим отправка 50 тыс. тонн риса приостановлена.
По словам представителей министерства Объединения, Сеул намерен продолжить переговоры с представители ВПП по данному вопросу.
Отметим, что власти Южной Кореи выделили на транспортировку, распределение и мониторинг гуманитарного груза в КНДР $11 774 899.