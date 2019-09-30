Пекин, , 14:45 — REGNUM Китай не передавал сыну бывшего вице-президента США Джозефа Байдена — Хантеру легализованные незаконным путём денежных средств. Об этом заявил 30 сентября на брифинге официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Дипломат прокомментировал заявления адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани, который ранее обвинял сына бывшего вице-президента в том, что тот якобы получил от Китая около $1,5 миллиардов.

Гэн Шуан назвал данные обвинения несоответствующими действительности.

Ранее The New York Times сообщило о том, что в ряд ведущих телеканалов США помощники Джо Байдена направили письма с просьбой не позволять выступать в эфирах Рудольфу Джулиани.