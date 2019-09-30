Страсбург, Франция, , 11:46 — REGNUM Депутаты Верховной рады Украины на сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), несмотря на отказ новой украинской делегации принимать в ней участие. Об этом сообщил депутат от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

«Сейчас в Страсбурге находятся четыре народных депутата от Украины, включая меня», — цитирует ТАСС депутата.

По его словам, депутаты не будут присутствовать в зале заседаний и сосредоточатся на встречах с парламентариями из других стран.

Читайте также: В Страсбурге открывается осенняя сессия: Россия возвращается?

Как сообщало ИА REGNUM, ранее новая делегация, представляющая Украину в ПАСЕ, отказалась ехать на осеннюю сессию организации в знак протеста против возвращения России.

Напомним, сегодня, 30 сентября, в Страсбурге открывается осенняя сессия ПАСЕ. Центральным событием станут торжества по случаю 70-летней годовщины Совета Европы.

Читайте также: «Мы не можем игнорировать Россию» — глава украинской делегации в ПАСЕ