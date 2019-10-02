Возобновление протестных митингов после августовских каникул прошло в Москве без огонька. Набор тем и призывов больше походил на телемагазин, когда зрителю предлагают ту или иную услугу, и он вяло соглашается/вяло протестует, а выступающие наводили на подозрение: уж не пришли ли они сюда решать свои собственные дела? Впечатлениями от митинга на проспекте Сахарова 29 сентября делятся корреспонденты ИА REGNUM Евгений Цоц, Дарья Антонова и Анна Шевченко.

Многие вышли в поддержку задержанного шамана, который направлялся в Москву Дарья Антонова © ИА REGNUM

Москва, , 01:26 — REGNUM Акция прошла под лозунгом «Отпускай!», имея в виду требование к властям освободить участников летних митингов, идущих по уголовным делам. Призыв «отпустить» нашел отклик у 20 тысяч человек, пришедших на Сахарова, что много, — другое дело, что активности и бодрости публике явно не хватало. Впрочем, в этом, возможно, виноваты выступавшие, которые своими набившими оскомину речами вызывали то реакцию хилую, то вообще никакую, и зрители просто молчали.

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В самом деле, как долго могут будоражить публику общие слова, отсутствие действенных решений реальных проблем, планов и стратегий, на худой конец, откровений и разоблачений? Нагнетала тоску и слишком уж выраженная забота спикеров о собственных интересах: то есть политзаключенные — это, конечно, плохо, но давайте подпишемся на страничку в соцсети у вот этого спикера, послушаем песни спикера этого (а то подзабыли творчество), поддержим деятельность третьего… Навальный тоже не прогремел, похоже, придя на сбор чтобы напомнить о себе, как об уличном политике.

И тем не менее, среди гостей фестиваля было множество примечательных персонажей. Фоторепортаж с митинга смотрите здесь: «В Москве открылся сезон политических хотелок».