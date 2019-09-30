Рига, , 11:39 — REGNUM В столице Латвии Риге в следующую субботу, 5 октября, пройдёт акция протеста в защиту среднего образования на русском языке, сообщает латвийский портал Delfi. Акцию анонсировала глава Русского союза Латвии, депутат Европарламента от Латвии Татьяна Жданок. Шествие пройдёт от Ратушной площади до здания правительства Латвии.

«Цена протеста выше, чем собственно образование, — мы идем защищать достоинство и будущее нашего народа!» — анонсируя акцию, написала на своей странице в социальной сети Facebook Татьяна Жданок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Латвии решились на ликвидацию не только среднего и высшего образования на русском языке, но и ликвидацию всех детских садов для русскоязычных. Население Латвии более чем на 35% состоит из русского нацменьшинства.

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