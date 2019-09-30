Вильнюс, , 11:35 — REGNUM В Литве сегодня, 30 сентября, стартуют военные учения Gintarinė strėlė 2019/2, во время которых литовские военные будут учиться поражать воздушные цели с помощью систем ПВО RBS-70, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По данным минобороны страны, учения пройдут у побережья Юодкранте, у Куршской косы. Пуски ракет проведут с палубы судна Jotvingis. Учения завершаться 11 октября.

Шведская система ПВО RBS-70 начала разрабатываться в начале 70-х годов прошлого века, а в 1977 году была поставлена на вооружение. Предназначена для поражения низколетящих воздушных целей.