Киев, , 11:34 — REGNUM Законопроект №2178 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения» запрещает российскому бизнесу участвовать в управлении земельными ресурсами Украины. Об этом 30 сентября в эфире одного из украинских телеканалов заявила политический эксперт Светлана Кушнир.

«Законопроект, который уже сейчас презентован, явно выписан под одну-две-три компании, которые уже работают в Украине. Эти компании с американским капиталом, а не с российским. У нас запрещено пускать представителей российского бизнеса на рынок управления земельными ресурсами», — сказала Кушнир.

При этом она выразила уверенность в том, что большинство украинцев изменят своё отношение и поддержат ввод рынка земли после проведения властями широкой информационной кампании.

«Если правильно поставить вопрос: «Имеет ли право собственник земли просто продать её, потому что это его собственность?», большинство украинцев скажет: «Да, это же моя собственность, как квартира, как дача, почему я не могу её продать»? Нас ждет очень активная и мощная информационная кампания. Это должно быть, если с октября хотят ввести свободный оборот земель сельскохозяйственного назначения», — пояснила Кушнир.

Она также напомнила, что парламенту нужно внести изменения в более чем 30 законодательных актов, которые сегодня регулируют земельные отношения.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября в Раде зарегистрирован законопроект №2178 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения». В свою очередь лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что проект закона о вводе рынка сельскохозяйственных земель позволяет иностранцам и иностранным компаниям скупать украинские земли. Политик также считает, что принятие закона грозит Украине референдумами по отделению приграничных регионов к соседним государствам.