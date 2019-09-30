Киев, 30 сентября 2019, 11:34 — REGNUM Законопроект №2178 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения» запрещает российскому бизнесу участвовать в управлении земельными ресурсами Украины. Об этом 30 сентября в эфире одного из украинских телеканалов заявила политический эксперт Светлана Кушнир.
При этом она выразила уверенность в том, что большинство украинцев изменят своё отношение и поддержат ввод рынка земли после проведения властями широкой информационной кампании.
Она также напомнила, что парламенту нужно внести изменения в более чем 30 законодательных актов, которые сегодня регулируют земельные отношения.
Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября в Раде зарегистрирован законопроект №2178 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения». В свою очередь лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что проект закона о вводе рынка сельскохозяйственных земель позволяет иностранцам и иностранным компаниям скупать украинские земли. Политик также считает, что принятие закона грозит Украине референдумами по отделению приграничных регионов к соседним государствам.