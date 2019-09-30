Якутск, , 11:40 — REGNUM В Госсобрании Якутии комитет Государственной Думы по охране здоровья 27 сентября на круглом столе совместно обсудил проблемные вопросы сферы медицины в российской Арктике, а также ход реализации нацпроекта «Здравоохранение», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В работе круглого стола в режиме видеоконференцсвязи участвовали представители шести арктических районов Якутии.

«На примере Якутии депутаты Госдумы рассмотрят вопросы организации оказания медицинской помощи жителям Арктической зоны. Мы обсудим то, как можно улучшить эту работу, выработаем стратегию». — сказал спикер Госсобрания республики Пётр Гоголев собравшимся.

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов добавил, что за круглым столом будут обсуждены актуальные проблемы по первичной медико-санитарной помощи в условиях Арктического региона.

«Мы следим за успехами Якутии. Посетили пять учреждений, познакомились с замечательными коллективами, посмотрели точки роста, продвижения всего здравоохранения республики. Я как детский хирург, имеющий 30-летний практический опыт, и человек, имеющий пусть небольшой, но законодательный опыт, да и все мои коллеги, прекрасно понимаем те непростые условия, в которых вам необходимо решать высокие задачи, достигать высоких целей, поставленных президентом», — сказал депутат.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов сказал, что комитет занимается вопросами арктической, северной медицины. Благодаря совместной работе правительством России было принято решение об изменении коэффициентов, что повлияло на стабилизацию финансирования ФОМС.

С докладом «О вопросах оказания первичной медико-санитарной помощи в арктических районах выступила министр здравоохранения Якутии Елена Борисова. Она озвучила демографические показатели 2016−2018 годов, рассказала о региональном проекте «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», региональной стратегии развитии санитарной авиации на 2019−2024 годы, внесла ряд предложений.

Одно из них — субсидирования из федерального бюджета внутрирегиональных авиаперевозок для жителей районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, вылетающих на лечение и обследование.

Член комитета Госдумы по охране здоровья, академик РАН Николай Герасименко сказал: «Чтобы понять, как финансировать Арктический регион, сюда нужно приехать. Здесь затраты только на эвакуацию, доставку доходят до миллиона, это не сопоставимо с другими регионами, с тем же Алтайским краем, не говоря уже об европейской части страны».

О законодательных аспектах организации здравоохранения арктических регионов выступил председатель постоянного комитета Госсобрания по здравоохранению, социальной защите, труду и занятости Владимир Чичигинаров. Он отметил необходимость разработки проекта федерального закона о внесении изменений в статью 42 федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в части установления особенностей организации оказания медицинской помощи, в том числе предоставления дополнительных видов и объемов медицинской помощи, гражданам, проживающим в Арктической зоне РФ.

О развитии санитарной малой авиации говорила зампредседателя постоянного комитета Госсобрания по здравоохранению, социальной защите, труду и занятости Любовь Явловская. В более чем 200 населенных пунктах Якутии оказание экстренной медицинской помощи возможно только санавиацией, водным транспортом или только по зимнику.

«Большие объемы оказания экстренной медицинской помощи и медицинской эвакуации ввиду отсутствия круглогодичного транспортного сообщения, разрозненности населенных пунктов диктуют необходимость создания плановой санитарной авиации», — сказала Любовь Явловская.

Подводя итог масштабной работы круглого стола, председатель Госсобрания республики Пётр Гоголев акцентировал, что якутский парламент готов внести предложения в комитет Госдумы по охране здоровья и всесторонне помогать.

Его коллега по Госдуме Дмитрий Морозов согласился с предложениями и взял на контроль исполнение всех прозвучавших новелл:

«Мы берем на себя два письма в адрес Минздрава РФ: по онкологическому диспансеру и вертолетным площадкам. Все новеллы, которые здесь были озвучены, мы формулируем: «Поручить комитету ГД рассмотреть возможность».

Как сообщало ИА REGNUM, со стороны властей Якутии, как и российских, большое внимание уделяется развития арктических районов республики.

Новая стратегия развития Арктики до 2035 года должна быть представлена до 1 декабря 2019 года.