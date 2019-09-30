Сочи, Краснодарский край, , 11:33 — REGNUM Опыт разрешения общемировых проблем показывает, что крупные державы по-прежнему сталкиваются с большими препятствиями при попытке построить единые и универсальные правила игры. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 30 сентября заявил директор Института южноазиатских исследований Национального университета Сингапура Си Раджа Мохан на XVI заседание клуба «Валдай» в Сочи.

«Правила и сотрудничества помогут снизить конкуренцию и при этом конкуренция всё равно останется между крупными державами. Даже если есть крупные вызовы для всего мира, — такие как климатические изменения — начинаются обсуждения затрат, на ком будет эта нагрузка. Главное это то, что у держав остаются свои интересы», — заявил Мохан.

По его мнению, на стабильный миропорядок в обозримой исторической перспективе надеяться не приходится — он всегда будет динамичен и баланс сил постоянно будет меняться.

«Кажется, что не будет постоянного порядка. Если сила будет перемещаться между разными державами и странами, придётся всё время адаптироваться к этому перемещению. Нет какого-то золотого стандарта, что возникнет миропорядок, под которым все смогут подписаться, который сможет быть выстроен. Если не признать, что распределение сил меняется и нужно постоянно адаптироваться, будут проблемы», — отметил он.