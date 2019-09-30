Ростов-на-Дону, , 11:27 — REGNUM В Ростове-на-Дону развернулась настоящая борьба за должность сити-менеджера. 16 человек претендуют на пост главы администрации областного центра, сообщает ГТРК «Дон-ТР».

Среди кандидатов на высокий пост значатся Алексей Логвиненко, который в настоящее время исполняет обязанности руководителя администрации города-миллионника, депутат Законодательного собрания Ростовской области Сергей Косинов («Справедливая Россия»), глава Ассоциации защиты бизнеса Александр Хуруджи, министр промышленности Ростовской области Игорь Сорокин.

11 октября состоятся персональные собеседования с каждым из претендентов на пост, по итогам которых будут отобраны две кандидатуры. 22 октября новый руководитель будет утверждён на заседании муниципального парламента.