Нью-Йорк, США, , 11:26 — REGNUM Индонезия готова стать партнером для малых островных государств в реализации приоритетов развития. Об этом, как сообщает Antara, заявил вице-президент Индонезии Юсуф Калла в Нью-Йорке.

Как страна с множеством островов и разнообразных племен, обычаев и культур, вице-президент Индонезии заявил, что проблемы развития, с которыми сталкиваются Индонезия и малые островные государства, во многом схожи, в том числе в сфере изменения климата, стихийных бедствий и экономической неопределенности.

«Сотрудничество между Индонезией и островными государствами продолжается уже 30 лет и будет продолжать укрепляться, чтобы противостоять различным вызовам», — отметил Юсуф Калла.

По его словам, для укрепления взаимоотношений с островными государствами Индонезия проведет два мероприятия: Индонезийско-южнотихоокеанский форум в Джакарте и Тихоокеанская выставка в Окленде.

Издание отмечает, что основное внимание в стратегии по укреплению партнерства между Индонезией и островными государствами будет заключаться в расширении сотрудничества в области экономики, развития и создания международного института «Индонезия помощь».

Ожидается, что экономическое сотрудничество будет укрепляться за счет увеличения стоимости торговли, инвестиций, туризма и развития инфраструктуры. По этой причине Индонезия начала обсуждение соглашения о преференциальной торговле с Фиджи и Папуа-Новой Гвинеей. Тогда как партнерство в области развития инфраструктуры началось с налаживания сотрудничества между Индонезией и Науру, Тувалу, Соломоновыми островами, Фиджи и Кирибати.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-президент Индонезии Юсуф Калла принял участие в сессиях 74-й Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.

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