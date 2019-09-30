Киев, , 11:30 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский намерен посетить США с официальным визитом, заявил его помощник Андрей Ермак 29 сентября в эфире телеканала «1+1».

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

Он рассказал, что на недавней встрече в генассамблее ООН в Нью-Йорке, Зеленский и президент США Дональд Трамп обсуждали вопрос официального визита украинского президента в США.

«То есть на сегодняшний день мы имеем расписание и задачи по подготовке уже официального визита», — рассказал Ермак.

Помощник Зеленского не уточнил ни дату визита, ни состав украинской делегации.

Напомним, во время визита президента Украины на генассамблею ООН в США, была опубликована стенограмма разговора Зеленского и Трампа, которая породила множество вопросов к Зеленскому, особенно со стороны европейских партнёров Украины.

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