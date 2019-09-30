Тбилиси, 30 сентября 2019, 11:21 — REGNUM Встреча министров иностранных дел Грузии и России в рамках генассамблеи ООН вызвала в Тбилиси множество кривотолков, суждений, оценок и заключений, в том числе и такой вывод: оставаться в переговорах с Россией наедине Грузии никак нельзя. Такой вывод сделал и детально обосновал в интервью грузинскому еженедельнику «Квирис палитра» («Палитра недели») грузинский политолог Григол Гегелия.
По его мнению, объявление нейтралитета Грузии, о чем говорит ряд политических сил в стране, — очень опасная ловушка, и в случае объявления такого нейтралитета Россия, по его же утверждению, вслед за Абхазией и Южной Осетией введет свои войска на остальную территорию Грузии.
Те акции протеста, которые после визита в Тбилиси российского депутата Сергея Гаврилова в течение всего лета проводили открытые либо тайные соратники и активисты партии Саакашвили, Гегелия однозначно расценил как проводимую Россией серьезную психологическую и идейную спецоперацию, в ходе которой, по его предположению, российские власти пытались выяснить настроения грузинского общества.
Напомним, что министры иностранных дел Грузии и России встретились в Нью-Йорке в рамках сессии Генассамблеи ООН 26 сентября. Организатором встречи выступила Швейцария, которую грузинская сторона также представляет как инициатора. Но Сергей Лавров в одном из своих комментариев по поводу этой встречи выразил недоумение и отметил, что о встрече его просил сам Залкалиани, и эта встреча состоялась.