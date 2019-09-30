Тбилиси, , 11:21 — REGNUM Встреча министров иностранных дел Грузии и России в рамках генассамблеи ООН вызвала в Тбилиси множество кривотолков, суждений, оценок и заключений, в том числе и такой вывод: оставаться в переговорах с Россией наедине Грузии никак нельзя. Такой вывод сделал и детально обосновал в интервью грузинскому еженедельнику «Квирис палитра» («Палитра недели») грузинский политолог Григол Гегелия.

«Оценить встречу Залкалиани и Лаврова трудно, потому что мы не знаем, о чем в действительности шла речь на этой встрече и что последует за ней. Уже три десятилетия мы видим, что политика России в отношении Грузии и других соседей ни на йоту не изменилась. С учетом этого исторического ракурса непонятно, что изменит Залкалиани в 2019 году. Что касается диалога, об этом не раз говорилось и раньше, что оставаться в переговорах с Россией наедине нельзя. Диалог с ней следует вести вместе с нашими международными партнерами», — озвучил политолог укоренившуюся в Грузии еще на заре независимости, а после августовских событий 2008 года реализованную в полной мере позицию грузинских властей.

По его мнению, объявление нейтралитета Грузии, о чем говорит ряд политических сил в стране, — очень опасная ловушка, и в случае объявления такого нейтралитета Россия, по его же утверждению, вслед за Абхазией и Южной Осетией введет свои войска на остальную территорию Грузии.

Те акции протеста, которые после визита в Тбилиси российского депутата Сергея Гаврилова в течение всего лета проводили открытые либо тайные соратники и активисты партии Саакашвили, Гегелия однозначно расценил как проводимую Россией серьезную психологическую и идейную спецоперацию, в ходе которой, по его предположению, российские власти пытались выяснить настроения грузинского общества.

«По моему мнению, мы сумели показать, что несмотря на идеологические разногласия в критической массе народа ничего не изменилось и что пересечения красных линий мы не допустим. Хотя неясно, какие выводы сделала Россия. Поэтому интересно, о чем они говорили с Залкалиани. Мы обязательно должны узнать конкретные темы, о которых шла дискуссия. Они не могут быть закрытыми», — пояснил политолог.

Напомним, что министры иностранных дел Грузии и России встретились в Нью-Йорке в рамках сессии Генассамблеи ООН 26 сентября. Организатором встречи выступила Швейцария, которую грузинская сторона также представляет как инициатора. Но Сергей Лавров в одном из своих комментариев по поводу этой встречи выразил недоумение и отметил, что о встрече его просил сам Залкалиани, и эта встреча состоялась.