Киев, , 11:21 — REGNUM Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко уехал в Великобританию, заявил экс-депутат Верховной рады Сергей Лещенко в своем Tekegram-канале.

«Бывший генеральный прокурор Луценко слинял с Украины… в Британию», — написал Лещенко.

По его словам, об этом он узнал от журналиста NBC, который несколько дней назад общался с Луценко в Киеве.

«Тот (Луценко) сообщил, что вылетает в Лондон… подтянуть свой английский», — отметил он, добавив, что иностранные журналисты «в шоке от такого поведения человека, заварившего всю эту кашу».

Как сообщало ИА REGNUM, в США запущена процедура импичмента президента Дональда Трампа, подозреваемого в давлении на главу Украины Владимира Зеленского из-за расследования действий Хантера Байдена. В обмен американский лидер якобы обещал Киеву финансовую и военную помощь.

В свою очередь Луценко в интервью Los Angeles Times заявил, что адвокат Трампа не раз просил его начать расследование в отношении Хантера Байдена.

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