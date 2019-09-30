Москва, 30 сентября 2019, 11:19 — REGNUM Президент консалтингового агентства Bakster-group Дмитрий Гусев считает, что если в центре Москвы каждую неделю будет проходить митинг, это быстро всем надоест.
Напомним, в воскресенье, 29 сентября в Москве на проспекте Сахарова прошел согласованный митинг оппозиции. Организатором акции выступили члены Либертарианской партии России.
Участники заявили, что не согласны с преследованиями по ряду уголовных дел, которые они считают политическими. Речь идёт о фигурантах, задержанных после серии летних митингов, в том числе за применение насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов.
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По словам политолога, многие вообще не могли вспомнить, зачем на проспекте Сахарова собрались митингующие, что их объединило, кто выступал?
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