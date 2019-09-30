Москва, , 11:19 — REGNUM Президент консалтингового агентства Bakster-group Дмитрий Гусев считает, что если в центре Москвы каждую неделю будет проходить митинг, это быстро всем надоест.

Напомним, в воскресенье, 29 сентября в Москве на проспекте Сахарова прошел согласованный митинг оппозиции. Организатором акции выступили члены Либертарианской партии России.

Участники заявили, что не согласны с преследованиями по ряду уголовных дел, которые они считают политическими. Речь идёт о фигурантах, задержанных после серии летних митингов, в том числе за применение насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов.

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«Мы теперь будем жить в такой же реальности, в которой живет весь мир. Люди, которые хотят высказать свое мнение, выходят на улицы, выходят на митинги и делают резкие заявления. Они будут выходить много, часто и постоянно. Через некоторое время все эти митинги станут всем скучны, у них останется только задача привлекать внимание резкими выступлениями. Что-то вроде того, что делает Грета Тумберг. Потому что иначе запомнить, зачем собрались люди, нельзя. Потому что если у тебя каждый день в центре Москвы проходит митинг, то в конце концов это просто надоест», — рассказал Дмитрий Гусев в корреспонденту ИА REGNUM, комментируя воскресный митинг.

По словам политолога, многие вообще не могли вспомнить, зачем на проспекте Сахарова собрались митингующие, что их объединило, кто выступал?

«Митинговое движение станет обычным фоном. Представьте, что среди поля выросло дерево. И в первый момент люди удивляются: о, ничего себе, дерево! А потом в этом поле вырастает лес, картинка становится обычной, и все забывают про поле», — завершил свой комментарий Дмитрий Гусев.

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