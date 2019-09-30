Рига, , 11:19 — REGNUM Уже с завтрашнего дня, с 1 октября, граждане стран Прибалтики и ещё 51 государства, смогут начать оформлять бесплатные электронные визы для посещения Санкт-Петербурга и Ленобласти. Заявления могут подаваться на специальном сайте МИД РФ, где такие заявления уже принимаются для посещения Дальнего Востока и Калининградской области. Визу будут оформлять в течение 4 рабочих дней, однако опыт Калининграда, где новый порядок стал действовать с 1 июня, показывает, что процедура проходит быстрее, в связи с чем первый иностранный турист с бесплатной электронной визой в Санкт-Петербург или Ленобласть сможет попасть уже в эту среду-четверг, 2−3 октября.

Визы будут действовать 30 дней с момента получения, а находится на территории РФ обладатели таких виз смогут не более 8 дней. Пересечение границ по бесплатным электронным визам будут осуществляться в следующих пунктах пропуска: аэропорт Пулково, в морских Высоцк, Большой порт Санкт-Петербурга и Пассажирский порт Санкт-Петербурга, Ивангород, Торфяновка, Брусничное, Светогорск.

По железной дороге обладатели бесплатных электронных виз в Санкт-Петербург и Ленобласть попасть пока не смогут по техническим причинам.