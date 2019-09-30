Киев, , 11:15 — REGNUM Никакого поражения президента Украины Владимира Зеленского в результате скандала, разразившегося в ходе его визита в США, нет. Такое мнение 30 сентября выразил политолог Василий Стоякин.

Эксперт напоминает, что главной целью визита на Генассамблею ООН для Зеленского на самом деле была именно встреча с Трампом.

«Встреча состоялась. Ярлык на княжение получен. Какой поддержки вам еще не хватает?», — задался вопросом специалист.

Стоякин утверждает — то, что Трамп говорил на встрече с Зеленским, особого значения не имеет.

«При известной изворотливости это тоже можно «перемогой» представить — Зеленскому развязали руки для действий на северо-восточном направлении», — резюмировал политолог.

ИА REGNUM напоминает, что в офисе Зеленского положительно оценили итоги визита президента Украины в США и итоги его встречи с Дональдом Трампом.

Как заявил в эфире украинского телевидения помощник президента Андрей Ермак, именно по инициативе президента Трампа было очень много моментов сотрудничества «конкретно акцентировано».

Ермак заявил, что Зеленский настроен сделать так, чтобы из страны, которая нуждается в помощи, превратить Украину в страну, в которой США будут сами заинтересованы, и к которой, в том числе, будет экономический инвестиционный интерес.

Сейчас в Киеве заявили, что уже готовят следующий визит Зеленского в США — на этот раз официальный.