Сочи, Краснодарский край, , 11:15 — REGNUM Торговая война между США и Китаем идёт не за экономические преимущества, а за роль этих стран в новой технологической революции. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 30 сентября заявил директор Института международных отношений и Центра европейских исследований при Народном университете Китая Ван Ивэй на XVI заседание клуба «Валдай» в Сочи.«Сейчас не американские компании возглавляют технологические революции, а именно восточные. Торговая война между США и Китаем — она не из-за торговли. Это война за то, кто будет возглавлять техническую революцию», — заявил Ивей.

По его мнению, нынешняя торговая война между США и Китаем фактически стала новым воплощением войны холодной — но на этот раз не в смысле военного соревнования, а в вообще технологического.

«И даже глава Huawei говорил о том, что сейчас идёт новая холодная война, но в цифровом аспекте», — отметил он.