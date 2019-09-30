Москва, , 11:08 — REGNUM В Госдуме 10 октября планируется обсудить регулирование интернет-ресурсов, занимающих доминирующее положение в информационном пространстве, передает корреспондент ИА REGNUM 30 сентября.

Обсуждение пройдет в формате расширенного заседания комитета Госдумы по информполитике. В мероприятии будут участвовать депутаты Госдумы, представители органов исполнительной власти и общественных объединений, эксперты отрасли.

Планируется обсуждение законопроекта, которым предлагается ввести понятие «значимого информационного ресурса сети Интернет» и установить требование к таким ресурсами иметь не более 20% иностранного участия в уставном капитале.

Инициатива депутата Госдумы Антона Горелкина («Единая Россия») вызвала неоднозначную реакцию. Автор не скрывал, что законопроект касается, в частности, «Яндекса», которому в случае принятия документа будет необходимо изменить структуру собственности.

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