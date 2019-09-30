Тбилиси, , 11:07 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили примет участие в похоронах в связи бывшего президента Жака Ширака. Об этом 30 сентября сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

Саломе Зурабишвили

В церемонии прощания с Жаком Шираком примут участие президент Франции Эммануэль Макрон, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, президент России Владимир Путин, а также должностные лица из 30 стран.

Бывший президент Франции Жак Ширак скончался 26 сентября в возрасте 86 лет.

26 сентября президент Грузии написала в «Твиттер», что всегда будет вспоминать Ширака с уважением и благодарностью. «Без него я бы не стала президентом Грузии», — отметила Зурабишвили.

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