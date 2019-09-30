Киев, , 11:03 — REGNUM Скандал, связанный с публикацией стенограммы телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским не изменит поддержки для Украины со стороны Конгресса США, заявил член группы поддержки Украины в Конгрессе, представитель Демократической партии Билл Паскрелл.

Заявление Паскреллла, сделанное в комментарии «Голосу Америки», сегодня, 30 сентября, публикуют центральные украинские СМИ.

Политик утверждает, что в любом случае и демократы, и республиканцы продолжат помогать Киеву, поскольку «наш общий враг — это Россия».

Паскрелл заявил, что нынешняя ситуация делает демократов «только сильнее в их отношениях с украинским народом», а республиканцы «только сейчас набираются уверенности выразить свою позицию, пытаются сохранять умеренную позицию и не хотят никого разозлить».

«Мы взяли на себя обязательства, мы были частью Будапештского меморандума. Ни один президент не сможет это на что-то выменять. Мы никогда от меморандума не отступим, как это сделала Россия», — резюмировал конгрессмен.

ИА REGNUM напоминает, что помощник президента Украины Андрей Ермак оценил последние события вокруг Украины, которые имели место в США, положительно.

«Мыслей и задач очень много, но именно ощущение гордости за свою страну и ощущение того, что мы имеем очень большие перспективы. Мы сегодня в очень хорошей ситуации, потому что мы в фокусе интереса», — сказал он.

Также он заявил, что команда Зеленского уже сейчас планирует следующий, официальный визит президента Украины в США.