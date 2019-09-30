Сочи, Краснодарский край, , 11:02 — REGNUM Новая система международных отношений станет гораздо более демократичной, чем прежняя, основанная на могуществе США и стран Европы. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 30 сентября заявил директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Фёдор Лукьянов на XVI заседание клуба «Валдай» в Сочи.

«Новая система отношений, какой бы они ни была, будет создаваться гораздо более широким кругом игроков. Эпоха, когда были явно ведущие державы и эти державы, в общем, относились к одному культурному кругу — западному кругу при всех отличиях, — эта эпоха закончилась и теперь страны Востока, большие, средние, малые, самые разные, они становятся равноправными созидателями этой новой мировой модели», — заявил Лукьянов.Эта модель будет принципиально отличаться от западной, потому что серьёзно расширит представительство самых разных сил и точек зрения, отметил он.

«Эти страны, эти культуры, эти цивилизации приносят свои взгляды, свои ценности, которые не обязательно противоречат тому, что было раньше на Западе, но, как минимум, дополняют это», — отметил он.