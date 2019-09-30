Вильнюс, , 11:01 — REGNUM Заседание парламентского комитета по иностранным делам Сейма Литвы на котором сегодня, 30 сентября, должны были обсуждать возможности сближения в отношениях с Белоруссией перенесено из-за отсутствия главы МИД Линаса Линкявичюса, который отправился в Париж на похороны Жака Ширака, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

О сближении с Белоруссией в Литве заговорили после вступления в должность президента Гитанаса Науседы, который уже провёл закрытую встречу с дипломатами и политологами, на которой выслушал мнения сторон о возможностях потепления с официальным Минском. 17 сентября премьеры Литвы и Польши Саулюс Сквернялис и Матеуш Моровецки обсуждали возможности для Белоруссии «избавиться от энергозависимости от России», предоставив для поставок энергоресурсов инфраструктуру своих стран. Это же Линас Линкявичюс предложил главе МИД Белоруссии Владимиру Макею во время их встречи в Нью-Йорке во время Генеральной ассамблеи ООН.

В парламенте Литвы консерваторы потребовали заморозить любую активность к налаживанию отношений, пока Белоруссия не объявит о том, что закрывает практически построенную БелАЭС, Линкявичюс заявил, что такие ультиматумы «на руку Москве». Все эти и подобные вопросы и должны были обсуждаться на сегодняшнем заседании комитета по иностранным делам.