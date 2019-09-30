Хельсинки, , 10:57 — REGNUM Власти Великобритании должны выступить с конкретными предложениями по выходу Соединенного Королевства из Евросоюза (Brexit), заявил премьер-министр председательствующей в Совете ЕС Финляндии Антти Ринне.

«Нам нужны письменные предложения, а не просто разговоры», — сказал он в интервью Financial Times.

По его словам, Евросоюзу необходимо получить письменные предложения от Лондона, чтобы провести юридические оценки того, что они означают для стран ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил о высокой вероятности выхода Великобритании из ЕС без соглашения. Лондон, который проводит переговоры с Брюсселем о новом соглашении по Brexit, до сих пор не сделал никаких предложений к соглашению, отметил он. Выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 31 октября 2019 года.

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