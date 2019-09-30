Владимир Зеленский прав: Германия, власти которой приняли активное участие во втягивании Украины в авантюру с государственным переворотом, действительно «должна» теперь Киеву, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 30 сентября, комментируя обсуждение обнародованного телефонного разговора Зеленского и Дональда Трампа.

Берлин, , 10:56 — REGNUM Как сообщалось ранее, президент Украины в этом разговоре согласился со своим американским коллегой, заявившим, что власти Германии в отношении Украины «много говорят и мало делают». «Они (лидеры Германии и Франции — прим. ИА REGNUM) не работают столько, сколько должны работать для Украины», — сказал, в частности, Зеленский. Ряд немецких политиков сочли эти слова президента Украины оскорбительными для Германии.

«Сказанное Владимиром Зеленским касательно позиции правительства ФРГ по Украине — это, конечно, неприятная констатация, но не оскорбление. Зеленский прав: ФРГ, действительно, «должна» Украине.

Берлин, напомню, принял самое активное участие во втягивании Украины в авантюру с государственным переворотом 2014 года. Потом, как утверждает лидер фракции СДПГ в Бундестаге Рольф Мютцених, канцлер Германии и бывший министр иностранных дел ФРГ «сделали все» для того, чтобы на Украине не разгорелась полномасштабная война. Но войны-то могло вообще не быть — ни полномасштабной, ни той, которая идёт в уже шестой год, причём не только в Донбассе!

Мнения относительно того, как минимизировать последствия той трагедии, к которой привёл совершённый при поддержке ФРГ и Франции переворот 2014 года, могут быть разными, но то, что Берлин во всех смыслах уходит от ответственности, очевидно. А украинцы будут требовать от Берлина безоговорочной и массированной поддержки. Тут логика у них и при так называемой «новой» власти всё ещё преимущественно не политическая, а полупреступная: вы с нами пошли на незаконное дело, так оставайтесь подельниками до конца.

Пока нынешняя украинская власть, Западная Европа, США не признают, что отстранение Виктора Януковича и его правительства было деянием противоправным, что творившиеся впоследствии беззакония должны быть расследованы, а те, кто их совершал, должны понести наказание, действительной стабильности внутренняя и внешняя политика Украины не обретёт. Так что правительству ФРГ ещё предстоит выслушать немало неприятного и «оскорбительного» по его украинскому досье», — отметил Михаил Демурин.