Эрбиль, Ирак, , 11:04 — REGNUM Премьер-министр Иракского Курдистана Масрур Барзани провел переговоры с генеральным консулом Китая в Эрбиле Ни Ручи, об этом 30 сентября сообщает Kurdistan24.

Стороны обсудили возможности углубления двусторонних отношений.

Дипломат Ручи подчеркнул, что официальный Пекин обратился с призывам к компаниям страны для более активной инвестиции в курдскую автономию. Кроме того, Ручи отметил, что в Пекинском университете планируется открытие факультета курдского языка, что также будет способствовать развитию отношений.

Напомним, дипломатические контакты между Китаем и Ираком были установлены 25 августа 1958 года. Также КНР параллельно развивала контакты и с Эрбилем, что порой было затруднено противоречиями между Багдадом и курдской автономией.

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