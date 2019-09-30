Симферополь, 30 сентября 2019, 10:55 — REGNUM Депутаты Симферопольского горсовета возложили полномочия главы администрации города на первого заместителя ушедшей в отставку Натальи Маленко Татьяну Свириденко. Соответствующее решение принято 30 сентября на внеочередном заседании городского совета.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутаты симферопольского горсовета поддержали решение главы администрации Симферополя Наталья Маленко об увольнении по собственному желанию.
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