Симферополь, , 10:55 — REGNUM Депутаты Симферопольского горсовета возложили полномочия главы администрации города на первого заместителя ушедшей в отставку Натальи Маленко Татьяну Свириденко. Соответствующее решение принято 30 сентября на внеочередном заседании городского совета.

«Полномочия главы администрации возложены на первого заместителя главы городской администрации Татьяну Свириденко. Она будет работать в этом качестве с 1 октября до вступления в должность лица, назначенного на пост главы администрации по результатам конкурса», — сообщил глава городского совета Виктор Агеев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутаты симферопольского горсовета поддержали решение главы администрации Симферополя Наталья Маленко об увольнении по собственному желанию.

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