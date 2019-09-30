Кишинёв, , 10:54 — REGNUM Президент Молдавии Игорь Додон допустил кадровые перестановки в правительстве Майи Санду. Об этом он заявил в интервью агентству Трибуна, опубликованном 30 сентября.

Молдавский лидер раскритиковал работу кабинета министров и признал, что он был сформирован в спешке. Он заявил, что министрам нужно «в краткосрочной перспективе» осознать поставленные перед ними задачи, иначе на их посты будут привлечены другие люди.

Додон заявил, что приоритеты действующего правительства не оправдывают ожидания людей, которые надеются на повышение зарплат и пенсий, улучшения в здравоохранении, сфере транспорта и ЖКХ. Есть ощущение, что некоторые просто не могут работать для граждан, заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, новое молдавское правительство было сформировано в июне 2019 года. Его возглавила бывший министр просвещения Майя Санду.