Киев, , 10:45 — REGNUM Заявление об отставке спецпредставителя Вашингтона по Украине Курта Волкера — очень плохая новость для Киева, которая является результатом скандала из-за публикации стенограммы телефонного разговора Зеленского и Трампа, считает украинский политический эксперт, экс-депутат Верховной рады нескольких созывов Тарас Чорновол.

Вместе с тем, эксперт в своем комментарии утверждает, что к этой истории причастны российские спецслужбы, которые, по его информации, «перехватили и слили» содержание беседы глав Украины и США.

«По крайней мере, сейчас они (Россия) дико радуются всем последствиям скандала. И даже не столько потому, что Америка несколько ослаблена политическим противостоянием… Сейчас россияне вдруг почувствовали, что «окончательное решение вопроса так называемое украинской независимости» у них уже почти в кармане», — заявляет Чорновол.

Вместе с тем, эксперт утверждает, что на самом деле это совсем не так, поскольку, «к счастью, Украина — это не только этот идиот со своей кварталовской (имеется ввиду проект Зеленского «Квартал-95» — ред.) властной командой».

«Горько, ибо все 5 лет упорного поиска друзей Украины, формирования антипутинской коалиции — все это коту под хвост. И только потому, что этот придурок (Зеленский) захотел заглядывать в рот большому американскому дяде… Кстати, если разговор слили действительно российские спецслужбы, которые снова в Киеве чувствуют себя, как дома, то это вовсе не снимает вопрос — кто тянул за язык нашего придурка?», — размышляет Тарас Чорновол.

ИА REGNUM напоминает, что 28 сентября стало известно, что специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкерподал в отставку. Американские СМИ утверждают, что Волкер принял такое решение через день после публикации жалобы сотрудникаамериканской разведки относительно телефонного разговора междуЗеленскими Трампом. Сообщается, что именно Волкер мог советовать Зеленскому, что в дальнейшем делать с требованиями президента США.

В свою очередь, издание Politico отметило, что Волкер работал в лоббистской компании BGR Group, а сейчас числится в научно-исследовательском центре «Институт Маккейна», которые ранее имели финансовые связи с Raytheon Company, производящей противотанковые комплексы Javelin, намекая, что спецпредставитель мог лоббировать продажу вооружений.