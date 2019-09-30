Пермь, , 10:45 — REGNUM В Перми структуру администрации подвергнут изменению. С 1 октября в составе мэрии начнет функционировать департамент транспорта и департамент дорог и благоустройства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

Чиновники пояснили, что коррективы связаны с перераспределением функций. С 1 октября департамент дорог и транспорта меняет название на департамент транспорта, а полномочия, которые касаются организации дорожного движения, переходят к департаменту дорог и благоустройства.

Таким образом, департамент дорог и благоустройства будет курировать ремонт дорог, дорожное движение, а департамент транспорта — работу общественного транспорта. Мониторинг уровня содержания территории города будет вести созданное в сентябре МКУ «Административно-техническая инспекция города Перми». Это учреждение выявляет нарушения в сфере благоустройства.