Тегеран, 30 сентября 2019, 10:43 — REGNUM Иран оставляет за собой право действовать в ответ на несоблюдение европейскими странами условий Совместного всеобъемлющего плана действий, заявил 30 сентября официальный представитель иранского МИДа Аббас Мусави.
«Иран оставляет за собой право действовать в ответ на несоблюдение Францией, Германией и Великобританией своих обязательств по ядерной сделке», — цитирует Мусави Press TV.
Как сообщало ИА REGNUM, СВПД был заключён в 2015 году представителями Ирана, Великобритании, Германии, Франции, США, Китая и России. Документ снимал все международные санкции в отношении Ирана.
В 2018 году американский лидер Дональд Трамп вышел из договора и ввел односторонние ограничения в отношении Ирана. После этого иранское руководство неоднократно обвиняло евроторойку в несоблюдении договора и в 2019 году частично приостановило выполнение своих обязательств.
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