Нью-Йорк, США, , 10:42 — REGNUM Вице-президент Индонезии Юсуф Калла выразил надежду, что президент Джоко Видодо сможет присутствовать на 75-й Генеральной Ассамблее ООН в 2020 году, сообщает информационное агентство Antara.

«Я надеюсь, что Джоко Видодо приедет на Генеральную Ассамблею в 2020 году. Это важно, потому что, в конце концов, президент и вице-президент — различные фигуры. А также другие главы государств спрашивают, где Джоко Видодо?», — заявил вице-президент страны после выступления на сессии общих дебатов Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Издание отмечает, что в своем выступлении на Генассамблее ООН вице-президент Индонезии затронул пять тем: многосторонность, мир во всем мире, укрепление стран региона, достижение цели в области устойчивого развития на период до 2030 года и уважение суверенитета других стран.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-президент Индонезии заявил, что правительство государства стремится к переходу от развивающихся стран к статусу развитой страны в 2045 году.

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