Москва, , 10:40 — REGNUM В Госдуме видят негативные тренды в связи с рассекречиванием телефонных разговоров президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

Вячеслав Никонов Government.ru

«Рассекреченный разговор президентов США и Украины брошен в топку американской предвыборной гонки — а с ним и политическая порядочность, и дипломатический этикет», — отметил депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия») в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на фоне публикации Белым домом телефонного разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского демократы в палате представителей конгресса США намерены добиваться обнародования записей разговоров Трампа с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявил накануне председатель комитета по разведке нижней палаты Адам Шифф.

Демократы инициировали парламентское расследование после анонимной жалобы на то, что Трамп в разговоре с Зеленским якобы давил на него, требуя провести расследование деятельности на Украине сына основного на тот момент конкурента Трампа в предвыборной гонке Джо Байдена.

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