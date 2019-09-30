Ярославль, , 10:40 — REGNUM В Ярославле муниципальное предприятие «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» возглавил Андрей Халевин, ранее работавший в Московской области. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ярославское кладбище

Прежний директор Алексей Андронов, назначенный предыдущим мэром Владимиром Слепцовым, был уволен 24 сентября. Андрей Халевин ранее работал в Подмосковье: заместителем директора МКУ «Красногорская похоронная служба» и исполняющим обязанности директора МКУ «Ритуал» в Красноармейске.

Назначение на должности руководителей мэрии Ярославля и принадлежащих ей предприятий иногородних специалистов стало заметной тенденцией при двух последних мэрах города, также ранее работавших в Подмосковье.

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