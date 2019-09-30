Тбилиси, , 10:39 — REGNUM Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в ближайшие месяцы собирается приехать в Грузию, где собирается «возрождать государственность». Об этом 30 сентября сообщает «Интерпрессньюс» со ссылкой на «Мтавари архи».

Михаил Саакашвили © ИА REGNUM

«Действительно, в Украине я чувствую себя хорошо, однако, когда теряешь родину… Пока мы не восстановим грузинскую государственность, пока не остановим разрушение и уничтожения Грузии, разумеется, я буду участвовать в противодействии всему этому, и в ближайшие месяцы намерен приехать в Грузию».

Бывший президент отметил, что будет ли он арестован в случае приезда, — решать грузинскому народу.

«Это решать народу. Позволит ли народ это Иванишвили. Я вместе с грузинским народом покончу с правлением Иванишвили в Грузии».

«Я — не политик, я создатель грузинской государственности. Я — патриот».