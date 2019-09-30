Москва, , 10:36 — REGNUM Поздравление с Днем победы и независимости Абхазии направил президенту этой республики Раулю Хаджимбе глава Российского государства Владимир Путин. Об этом сообщает 30 сентября пресс-служба Кремля.

Путин в своем поздравлении отметил, что отношения между Москвой и Сухуми динамично развиваются на основе принципов союзничества и стратегического партнёрства.

Российский президент заверил, что Абхазия продолжит получать со стороны России всемерное содействие в обеспечении национальной безопасности и решении актуальных задач социально-экономического развития.

Напомним, День победы и независимости был провозглашен в Абхазии после войны с Грузией, продолжавшейся с 14 августа 1992 года по 30 сентября 1993 года. Конфликт шел на абхазской территории и завершился выдворением грузинских войск.