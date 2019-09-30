Москва, 30 сентября 2019, 10:27 — REGNUM Россия окажет содействие Абхазии в обеспечении нацбезопасности и в решении задач социально-экономического развития. На это 30 сентября указал президент Российской Федерации Владимир Путин в поздравительной телеграмме главе Абхазии Раулю Хаджимбе.
Президент России отметил динамичное развитие союзнических и партнерских отношений между странами. А также заверил, что Российская Федерация продолжит оказывать содействие молодому государству.
30 сентября Абхазия отмечает День Победы и Независимости.
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