Москва, , 10:27 — REGNUM Россия окажет содействие Абхазии в обеспечении нацбезопасности и в решении задач социально-экономического развития. На это 30 сентября указал президент Российской Федерации Владимир Путин в поздравительной телеграмме главе Абхазии Раулю Хаджимбе.

Встреча Владимира Путина и Рауля Хаджимбы Presidentofabkhazia.org

Президент России отметил динамичное развитие союзнических и партнерских отношений между странами. А также заверил, что Российская Федерация продолжит оказывать содействие молодому государству.

Владимир Путин «Хотел бы подтвердить, что Россия продолжит оказывать всемерное содействие Абхазии в обеспечении национальной безопасности, а также в решении задач социально-экономического развития»

30 сентября Абхазия отмечает День Победы и Независимости.

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