Нур-Султан, , 10:19 — REGNUM Послом Казахстана в Азербайджане назначен Сержан Абдыкаримов, который ранее возглавлял диппредставительство республики в Чехии и Словакии, сообщили 30 сентября в пресс-службе президента Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава республики Касым-Жомарт Токаев также подписал указ о назначении послом Казахстана в Португалии Даулета Батрашева, который ранее занимал должность поста в Румынии.

Бывший посол в Венгрии, Сербии и Северной Македонии Нурбах Рустемов назначен послом в Румынии. Послом в Венгрии стал Жанибек Абдрашов, в Сербии — Габит Сыздыкбеков, в Израиле — Сатыбалды Буршаков.

Кроме того, посол в Саудовской Аравии Берик Арын назначен послом в Бахрейне по совместительству. Раушан Есбулатова, возглавляющая посольство в Таиланде, назначена послом в Мьянме по совместительству.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении послом Казахстана в Туркмении Еркебулана Сапиева.

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